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'Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir'

"Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir"
 04 Ocak 2020 13:02
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'Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şeker fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir." iddiasında bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 2 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı illerdeki şeker fabrikalarına ait 10 ayrı arazi için imar değişikliğine gidildiğini belirtti.

Yapılan imar değişikliği ile şeker fabrikalarına ait arazilerde ticaret, turizm, konut alanı, alışveriş merkezi gibi yapılaşmanın önünün açıldığını savunan Ağbaba, "Şeker Fabrikaları arazileri, ranta ve talana kurban edilmektedir." görüşünü savundu.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Biz başından beri şeker fabrikaları özelleştirmelerinin çoğunun kıymetli arazileri için yapıldığını savunduk. Bu imar değişiklikleriyle çok açıktır ki bu araziler ranta açılmış oluyor. Ticari alan ya da konut alanı olarak değiştirilen arazilerden kimler nasıl bir istifadede bulunacak bilinmiyor. Özelleştirme İdaresi bu konudaki hiçbir itirazı dikkate almadı, 'ben yaptım oldu' mantığıyla kamuya ait arazileri şahısların özel kullanımına tahsis etti. Şeker fabrikalarının satışı başından sonuna kanunsuzluklarla doludur. Şeker fabrikalarının sonu da tüm özelleştirmeler gibi rant ve peşkeşe kurban edilmek olacaktır."
Anadolu Ajansı
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