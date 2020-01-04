Vicdanının sesini dinleyen hırsız
|04 Ocak 2020 13:20
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir evin önünden tekerlekli sandalye çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen zanlı, bir süre sonra tekerlekli sandalyeyi aldığı yere bıraktı.
Alınan bilgiye göre, Demirlibahçe Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli M.A'ya ait tekerlekli sandalye, evinin önünden çalındı.
M.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi çalışmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kamera kayıtlardan zanlının S.M.A. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu sırada zanlı S.M.A, tekerlekli sandalyeyi getirerek aldığı evin önüne bıraktı.
Polis ekiplerince bir süre sonra gözaltına alınan S.M.A'nın ifadesinde "tekerlekli sandalyeyi satmak için çaldığını ancak vicdan azabı çektiğini ve bu sebeple geri getirdiğini" söylediği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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