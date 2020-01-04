İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu
|04 Ocak 2020 14:57
|Yazdır
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Duru Türkmen, soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde İstiklal Marşı'nı tek başına okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Duru Türkmen'in, 30 Aralık 2019'da okula geç kaldığını ve İstiklal Marşı'nın okunduğunu öğrendikten sonra okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek marşı tek başına okuduğunu söyledi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü için Türkmen'i tebrik eden Çetin, "Biz okullarımızda sadece eğitim ve öğretim yapmıyor, milli değerlerimizi de aşılıyoruz. İleride herkes birer meslek sahibi olabilir ancak vatan ve millet sevgisinin milli ve manevi değerlerin bu yaştaki çocuklarda görmemiz, bizleri gururlandırıyor. Bu örneklerin çoğalmasını diliyorum. Öğrencimizi kutluyorum." dedi.
Öğretmen Yasemin Beşdemir de öğrencisinin bu davranışının tüm öğrencilere örnek olduğunu dile getirdi.
Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında öğrencinin koşarak okula geldiği ve bir anda saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı'nı okuduğu görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İÜ Öğrenci Konseyi: Yapılan eylemle ilgimiz yoktur
02 Ocak 2020 21:58
|Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde silah sesleri
11 Aralık 2019 20:17
|İmam hatip öğrencisine, Cambridge Üstün Başarı Ödülü
19 Kasım 2019 17:32
|Öğrenciler üniversite sınavına nasıl hazırlanmalı?
17 Kasım 2019 10:25
|Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
14 Kasım 2019 00:02
|Antalya'da üniversite yerleşkesinde kavga
30 Ekim 2019 14:13
|Öğrencilerden, YÖK'e 'özel yetenek sınavı' protestosu
17 Ekim 2019 18:29
|Görevli kapıyı kilitleyince okul bahçesinden çıkamadılar
10 Ekim 2019 15:13
|Lise öğrencisinden dünya birincisi karikatür
03 Ekim 2019 16:38
|Okulu bitmeden üretime başladı
01 Ekim 2019 15:16