1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire çıktı
 04 Ocak 2020 14:50
Yazdır
Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirttiler.

Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.'yı gören zabıta ekipleri ise "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil,1 daire var. Neden dileniyorsun" dedi. Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nın Nurdağı'nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
04 Ocak 2020 15:46		 Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması
04 Ocak 2020 14:01
Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
04 Ocak 2020 13:47		 Vicdanının sesini dinleyen hırsız
04 Ocak 2020 13:20
Bilecik'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı
04 Ocak 2020 12:16		 Bursa'da sahte dişçi operasyonu
04 Ocak 2020 11:15
Arnavutköy'de bir kişiyi öldüren zanlı kendi eşini de yaraladı
04 Ocak 2020 10:53		 10 ilde örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
04 Ocak 2020 10:52
İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü
04 Ocak 2020 10:17		 Kızına şantaj yapan kişiyi öldüren baba hakkında karar
04 Ocak 2020 09:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama
Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 4
kakule 1
supporters 3
şiir 1
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 3
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
Fetvalı takvim 1
İkarus sendromu 2
acil arama-The call filmi 1
yargıtay'ın şike davasında usülden bozma kararı vermesi 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam