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Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire çıktı
|04 Ocak 2020 14:50
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirttiler.
Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.'yı gören zabıta ekipleri ise "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil,1 daire var. Neden dileniyorsun" dedi. Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nın Nurdağı'nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.
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