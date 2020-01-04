1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı.
 04 Ocak 2020 14:56
Yazdır
Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Öte yandan yarın İstanbul'da yer yer sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın etkisini pazartesi günü de devam ettireceği gelen bilgiler arasında...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi (-) 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liseli genç soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü
04 Ocak 2020 16:21		 Sonunda buda oldu! Husumetliler camide kavga etti
04 Ocak 2020 16:01
Anne sütü internete düştü!
04 Ocak 2020 15:56		 'Herkül' isimli Kangal köpeğine paha biçilemiyor
04 Ocak 2020 15:51
Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı
04 Ocak 2020 15:12		 Yozgat'ta işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor
04 Ocak 2020 15:08
Valilikten 'şehit cenazesi merasimi' açıklaması
04 Ocak 2020 14:59		 Yok böyle 'açık adres'
04 Ocak 2020 14:58
Doğu Anadolu'da üç ilde 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
04 Ocak 2020 10:56		 Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
04 Ocak 2020 10:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama
Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Saklambaç filmi 1
atiye 2
Kendi istemini kendi belirleyen ve her türden boyun eğmeyi redde 4
yazabilmek 6
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 4
şiir 1
ahilik sandığı uygulaması 1
Zaman dilimi 2
henry onyekuru 3
sarmısak ve limon 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam