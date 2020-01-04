Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı
|04 Ocak 2020 14:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.
Öte yandan yarın İstanbul'da yer yer sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın etkisini pazartesi günü de devam ettireceği gelen bilgiler arasında...
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi (-) 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6
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