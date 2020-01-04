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Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
 04 Ocak 2020 15:04
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Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçenin yakınından geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu.

Karla mücadele ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu güzergahındaki ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından ilçede 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Hafik İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.İlçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı. Kar yağışının ardından göl çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı
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