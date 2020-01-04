Yozgat'ta işten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor
|04 Ocak 2020 15:08
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hizmet veren Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan 135 işçinin yılbaşında başlattığı eylem devam ediyor.
Maden ocağının nizamiye kapısında toplanan işçiler, ateş yakıp ısınmaya çalıştı.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, işçileri ziyaret ederek, şirket yetkilileriyle görüştü.
Ekinci, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin, işten çıkarılan işçilerin başka işe yerleştirilmesi konusunda söz verdiğini söyledi.
İşçilerin haklarını aradığını ifade eden Ekinci, "İşçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. 'Söz uçar, yazı kalır', yazıya dökülmesi lazım." dedi.
Türkiye Maden-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran da 31 Aralık 2019'da sözlü olarak çıkışlarının verildiğinin bildirildiğini, o günden bu yana mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.
Bağıran, "Kışın ortasında bizi kapının önünde bırakmayın. Sorgun işletmesi yıllarca kar etmeyen işletmelere bakmıştır. Burada kalan 70-75 işçiye mi bakamıyor? Biz ne suç işledik? İş verdiler de yapmadık mı? Biz sabah evden çıkarken eşlerimizle, çocuklarımızla helalleşerek geliyoruz, metrelerce yerin altına giriyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Biz, ekmeğimizin peşindeyiz." diye konuştu.
Bağıran, gerekirse eş ve çocuklarıyla bu eylemi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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