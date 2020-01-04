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Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.
 04 Ocak 2020 15:46
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Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, üniversite çevresinde A.B, O.O, B.B. ve S.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 700 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 bin liranın yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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