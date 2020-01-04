7 yıldır kapalı olan Akçakale Gümrük kapısı açıldı
|04 Ocak 2020 16:06
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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad'ın önce terör örgütü DEAŞ'ın sonra ise PKK/PYD'nin kontrolüne geçmesi ile 7 yıl önce kapanan Akçakale Gümrük Kapısı, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin terör unsurlarının temizlenmesinin ardından insani ve lojistik yardımlara açıldı.
Türkiye sınırındaki Akçakale?ye sınır komşusu olan Suriye'nin kuzeyindeki Telabyad kentti 2014 yılında terör örgütü DEAŞ?ın eline geçti. Türkiye olası terör eylemlerinin önüne geçmek adına Akçakale'deki gümrük kapısını geçişe kapattı ve beton bloklarla güçlendirdi. Daha sonra Telabyad, terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Barış Pınarı Harekatı ile Telabyad'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı 7 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişlere açılmasıyla birlikte Telabyad'a yapılacak insani ve lojistik yardım buradan gitmeye başladı.
GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI EKONOMİ CANLANDI
Barış Pınarı Haraketi kapsamında Tel Abyad?ın terör örgütlerinden temizlenmesiyle birlikte Türkiye?de ve çoğunluğu Şanlıurfa?da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Akçakale Gümrük Kapısında yapılan işlemlerinin ardından hasret kaldıkları ülkelerine dönüyor. Her iki ülkenin gümrük kapılarının açılmasıyla birlikte ilçe ekonomisinin canlanacağını belirten Tel Abyat Gümrük sorumlusu Ebu Feyz, ?Türkiye sayesinde yaşadığımız Tel Abyad artık güven altındadır. Bundan sonra bu ülkenin halkı olarak yaşadığımız şehirimize sahip çıkmaktır. Gümrük kapısının açılmasıyla birlikte ekonomik bir canlılık yaşanmaya başlandı. Türkiye?de kalan diğer Suriyelilerinde ülkelerine dönüp şehirlerine sahip çıkmalarını istiyoruz"dedi.
Gümrük kapıların açılmaya başlanmasıyla birlikte insani yardımlar ve lojistik yardım malzemesini taşıyan TIR?lar giriş çıkış yapmaya başladı.
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