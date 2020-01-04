500 öğrenci deneme sınavında ter döktü
|04 Ocak 2020 16:16
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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursu Kazanım Değerlendirme Sınavı kapsamında Kula'da 500 öğrenci ter döktü.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim öğretim yılı başında uygulamaya geçirdiği Destekleme ve Yetiştirme Kursları son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda il bazında düzenlenen değerlendirme sınavı, Kula'da da yapıldı. İlçe merkezindeki 4 okulda yapılan deneme sınavında, 500 öğrenci ter döktü.
Sınavın gerçekleştiği okulları ve sınıfları tek tek ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin aktif derslerinin yanında yapılan kurslarla başarısının daha çok arttığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, eğitim öğretim dönemi boyunca bu tür faaliyetlerin düzenleneceğini ifade etti.
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