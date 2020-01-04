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Liseli genç soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

Topkapı tramvay durağında titreyen köpeği gören 17 yaşındaki genç, montunu yerde yatan köpeğe sardı. İhbar üzerine gelen İBB ekipleri, köpeği veterinere götürdü.
 04 Ocak 2020 16:21
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Liseli genç soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Topkapı tramvay istasyonunun girişinde meydana geldi. Durağa gelen lise öğrencisi Berke Kaysı (17) turnikelerin girişinde yerde yatan köpeği fark etti.

Köpeğin titrediğini gören 17 yaşındaki genç, montunu çıkartarak üzerine örttü. Kaysı daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye veteriner hizmetlerini arayarak durumu bildirdi. Tramvay durağının önüne gelen veteriner hizmetleri ekipleri, titreyen köpeği veterinere götürdü.

"GEÇEN SENE BİR KEDİYİ KAYBETTİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE"

Üşüyen köpeğe montunu veren Berke Kaysı, "İlk gördüğümde titriyordu, kasılmaları vardı. Ben de zaten çok üşüyen biri değilim veriyim montumu dedim. Ekipler ilk başta 'kanaması olması gerekiyor, öyle alırız' dediler. Geçen sene bir kediyi kaybettim ben bizim mahallede gözümün önünde. Ben de 'kanaması mı olması gerekiyor iç kanama olabilir, pirelenme falan da olabilir' dedim. Ağabey vardı, belediyede çalışan, o ilgilendi, belediyede arkadaşını aradı" diye konuştu.

DHA
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