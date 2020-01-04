Genç kadını bebeğinin yanında öldüren zanlı yakalandı
|04 Ocak 2020 16:31
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bıçakla öldürülen genç kadının cinayet zanlısı polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Koyuncu'yu öldüren şüphelinin Ramazan D. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının bulunabileceği adreslere operasyon düzenledi.
Kısa sürede gözaltına alınan Ramazan D'nin aracı ile bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan 2 bıçak, zanlının olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseler ile maktule ait cüzdan ve küpe bulundu.
Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çubuk ilçesinde, Selman Koyuncu, 31 Aralık 2019'da Atatürk Mahallesi'ndeki evinde eşi 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'yu iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis'ten yardım istemişti. Sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış haldeki Nazmiye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
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