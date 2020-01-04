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Osmanlıspor Futbol Kulübü el değiştiriyor

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün iş adamı Şenol Ayvaz tarafından satın alındığı iddia edildi.
 04 Ocak 2020 16:36
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Osmanlıspor Futbol Kulübü el değiştiriyor

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün iş adamı Şenol Ayvaz tarafından satın alındığı iddia edildi.

İlk yarı sonunda TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 15'inci sırada yer alan Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün el değiştirdiği ileri sürüldü. Yönetim kurulu başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı Başkent kulübünün yeni sahibinin Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz olduğu iddia edildi. Ayvaz daha önce Trabzon'da Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık yapmıştı.

ANKARASPOR'DAN OSMANLISPOR'A

2004-2005 sezonunda çıktığı Süper Lig'de "Ankaraspor" adıyla 6 sezon aralıksız mücadele eden Başkent ekibi, 2009-2010 sezonunda "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir alt lige düşürülmüştü. 1'inci Lig'de mücadelesini sürdüren kulüp 2014-2015 sezonu öncesi "Osmanlıspor" ismini alırken, mavi-beyaz olan renklerini de mor-sarı olarak değiştirdi. 2015-2016 sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkan Osmanlıspor, geçen 3 sezonun ardından 2017-2018 sezonu sonunda yeniden 1'inci Lig'e dönmüştü.
DHA
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