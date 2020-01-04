İYİ Parti'li İl Başkanı istifa etti
İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı görevinden istifa etti.
|04 Ocak 2020 16:56
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İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı görevinden istifa etti.
İYİ Parti'nin Bilecik'te kurucu üyelerin arasında da yer alan ve 1 yıldır İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı görevini yürüten Soner Hızlı görevinden istifa etti. Hızlı'nın ilerleyen günlerde istifasıyla ilgili bir basın açıklaması yapacağı öğrendi.
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