1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu satıcıların sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan yaptığı paylaşımda üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.
 04 Ocak 2020 17:01
Yazdır
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu satıcıların sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan yaptığı paylaşımda üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi. Operasyon sonrası İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez'den uzayın" yazdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'yi FETÖ'nün çıkmaz sokağına itmeye çalıştılar'
04 Ocak 2020 17:21		 Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
04 Ocak 2020 17:16
MHP'li İlçe Başkanı istifa etti
04 Ocak 2020 17:11		 'Milli görüşte makam değil, hizmet yarışı vardır'
04 Ocak 2020 17:06
İYİ Parti'li İl Başkanı istifa etti
04 Ocak 2020 16:56		 Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu
04 Ocak 2020 16:51
Gelenek haline gelmişti, ilk nöbeti Başkan tuttu
04 Ocak 2020 16:11		 Emekli Albay: ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı artacaktır
04 Ocak 2020 15:29
Kara kışta aç kalan atlara Hakkari Valiliği sahip çıktı
04 Ocak 2020 15:24		 'Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıtarak bir tarihe şahitlik ettik'
04 Ocak 2020 14:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama
Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahve çekirdeği 2
gülersen kaybedersin 1
yazabilmek 6
vedat muriqi 1
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
Aktif kömür 2
Fetvalı takvim 1
acil arama-The call filmi 1
Saklambaç filmi 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam