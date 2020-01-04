Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.
|04 Ocak 2020 17:16
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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