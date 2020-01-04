Nöbetteki polis kardan adam yaptı

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü.

Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu kent, yağış nedeni ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde belediye ekipleri şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için görev yaptı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 251 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

POLİSİN KARDAN ADAMI

Sivas Emniyet Müdürlüğü kent meydanında nöbet tutan polis ekibi de kışı kardan adam yaparak karşıladı. Bir polis memurunun Atatürk Anıtı yanındaki nöbet alanında yaptığı mini kardan adam ilgi çekti. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.