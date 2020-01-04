Nöbetteki polis kardan adam yaptı
Sivas'ta, gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Beyaza bürünen kent merkezinde görevli polis memurunun yaptığı kardan adam ise ilgi çekti.
|04 Ocak 2020 17:26
|Yazdır
Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü.
Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu kent, yağış nedeni ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde belediye ekipleri şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için görev yaptı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 251 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
POLİSİN KARDAN ADAMI
Sivas Emniyet Müdürlüğü kent meydanında nöbet tutan polis ekibi de kışı kardan adam yaparak karşıladı. Bir polis memurunun Atatürk Anıtı yanındaki nöbet alanında yaptığı mini kardan adam ilgi çekti. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sayıştay'a, 5 yeni üye seçilecek
04 Ocak 2020 00:36
|Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili istifa etti
02 Ocak 2020 13:20
|Meslektaşlarından ilik bekleyen Profesöre destek
01 Ocak 2020 22:53
|Yeni yıla çalışarak giriyorlar
01 Ocak 2020 00:00
|Yeni yılı görev başında karşılıyorlar
31 Aralık 2019 23:34
|Kuşadası'nda trafik kadın polislere emanet
31 Aralık 2019 20:36
|İmamın çektiği klip sosyal medyada ilgi görüyor
31 Aralık 2019 17:23
|Üniversiteli meddah 'Osman Aga' sahnelerde
30 Aralık 2019 20:42
|Yangından kurtarılan çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
30 Aralık 2019 18:10
|Bürokratlar hesaba çekilmeden, kendilerini hesaba çekmeli
30 Aralık 2019 07:14