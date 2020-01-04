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'Aşırı ve bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir'

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Yavuz, aşırı ve bilinçsizce su tüketiminin insan vücudunda bazı dengeleri bozabileceği uyarısında bulunarak, suyun vücut endeksi ve harcanan kaloriye göre orantılı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi.
 04 Ocak 2020 17:31
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'Aşırı ve bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir'

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Yavuz, aşırı ve bilinçsizce su tüketiminin insan vücudunda bazı dengeleri bozabileceği uyarısında bulunarak, suyun vücut endeksi ve harcanan kaloriye göre orantılı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle yaz ayları ve diyet programlarında uzmanların 'Bol su tüketin' çağrısını Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yavuz değerlendirdi. Kısa zaman içerisinde aşırı ve bilinçsizce su tüketiminin insan vücudunda bazı dengeleri bozabileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, suyun vücut endeksi ve harcanan kaloriye göre orantılı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, "Su, diğer adıyla hayattır. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı, ortalama 70 kilo bir kişi düşünürsek bunun 42 kilosu sudan oluşur. Bu da suyun insan için havayla birlikte en elzem bir madde olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla vücudumuzun dolaşan kan dışında hücrelerin içerisinde, dokuların arasında, yoğun bir su bulunur ve su olmazsa hayat olmaz" dedi.

'AŞIRI SU TÜKETİMİ ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR'

Suyun insan vücudu için çok faydalı bir içecek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mahmut Yavuz, "Suyun çok faydası var. Göz yaşından ağız kuruluğuna, beyin fonksiyonlarından dolaşan kan volumünün oluşmasına, vücudun zehirli maddeleri dışarı atmasından cildin nemlenmesine kadar sayılamayacak kadar çok faydası var. Günlük su tüketimi konusunda aslı astarı olmayan çok fazla popüler yaklaşımlar var. Günlük su ihtiyacımız ne kadar diye düşünmek lazım. Bununla ilgili Amerika'da 1945'li yıllarda yapılan bir araştırma var. Önce kişinin günlük kalori tüketimine göre su içme ihtiyacı, yani 2 bin kalorilik bir iş yapıyorsa 2 litre, 2 bin 500 kalorilik bir iş yapıyorsa 2,5 itre su içsin diye bir kat sayı vardı. Daha sonra su ihtiyaç formülleri çıktı. 'Ne kadar su içilmeli' konusunda bu güne kadar yapılmış randomize bir çalışma yok ama bildiğimiz bir gerçek var ki günlük su tüketimi, özelliği olan hasta grupları hariç, bir insanın günde bir litre su içmesi, bir litre de zaten yediği besinler ve vücudun oluşturduğu su, toplam iki litre su aldığı zaman vücutta suyun bütün fonksiyonlarını yerine getirebilir. Son yıllarda 'Suyu çok için' modası var. Suyu çok fazla içerseniz, kalp yetmezliğinden, vücuttaki suyun fazla tuzun azalmasına bağlı hiponatremi dediğimiz beyinde ödem yapıp ölüme kadar götüren komplikasyonlara, halk arasındaki adıyla su zehirlenmelerine yol açabilir. Dolayısıyla suyun kime ne kadar verilebileceği bireysel anlamda değerlendirilmeli, o kişi için en uygun miktar o hastaya tavsiye edilmelidir" ifadelerini kullandı.
DHA
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