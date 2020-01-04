1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak'tan 'Temsa' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçici konkordato talebine bulunan otobüs üreticisi Temsa'ya ilişkin olarak "Güzel haberler alacaksınız" dedi.
 04 Ocak 2020 17:41
Yazdır
Bakan Albayrak'tan 'Temsa' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretimi durduran ve konkordato ilan eden Temsa için "Konu gündemimizde" dedi. 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak'ın üretimin durduğu Temsa konusunda destek isteğine Bakan Albayrak, "Kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız" mesajını verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak'a Temsa'nın son durumunu iletti.

"Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye'nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz" talebine yanıt veren Bakan Albayrak, "Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız" yanıtını verdi.

Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak'a sundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
04 Ocak 2020 19:32		 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
04 Ocak 2020 19:14
'Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı' iddiası
04 Ocak 2020 17:44		 'Zincir marketler her ürünü satmamalı'
04 Ocak 2020 11:55
En soğuk il Ardahan, en sıcak il Mardin oldu
04 Ocak 2020 11:20		 Ticari mesajlara düzenleme
04 Ocak 2020 10:06
ABD'nin füzesi depoları da vuracak
04 Ocak 2020 08:51		 Karayollarında durum
04 Ocak 2020 08:36
Hazine Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek
03 Ocak 2020 22:51		 Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
03 Ocak 2020 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor!19:32 - Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi19:27 - Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!19:22 - Silahlı ve çakarlı makas terörü estiren magandalara ceza19:18 - MSB'den o iddialara yanıt geldi!19:16 - Trafik cezası yememek için grup kurmuştu, ehliyetini kaptırdı19:14 - 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme19:04 - Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü19:00 - 'İmar Barışı''na aykırı yapıların yıkımları sürüyor18:47 - Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
18:35 - Her aileye bir Van kedisi18:31 - Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı17:48 - 20. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti17:46 - Vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı17:46 - Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi17:44 - 'Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı' iddiası17:41 - Bakan Albayrak'tan 'Temsa' mesajı17:36 - Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Yok böyle 'açık adres'
AA'dan FETÖ yargılamaları hakkında ithamlara açıklama
Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor
Enflasyon zamların gölgesinde düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 4
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
Aktif kömür 2
atiye 2
sarmısak ve limon 2
günaydın sözlük 1
alo 170 4
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 1
ahilik sandığı uygulaması 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam