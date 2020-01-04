Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Iğdır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
|04 Ocak 2020 17:46
|Yazdır
Iğdır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle Iğdır Havalimanı'nda gün içinde yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.
Sis nedeniyle Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı
04 Ocak 2020 17:36
|Diyarbakır'da ikinci Çiftlik Bank vakası
04 Ocak 2020 15:20
|Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
04 Ocak 2020 15:04
|Belediye'den '25 personelin işten çıkarılması' açıklaması
03 Ocak 2020 20:57
|75 bin eser konteynırda çürüyor
03 Ocak 2020 18:25
|Köpek yavrusu ile minik öğrencinin gülümseten oyuncak mücadelesi
03 Ocak 2020 17:21
|Başkana, 'işçi alırken hakkaniyetli davranmadın' tepkisi
03 Ocak 2020 16:43
|İzmir'de belediye hurda araçlar için otopark kurdu
03 Ocak 2020 16:39
|Kar ve fırtına Mersin'de 27 mahalleyi elektriksiz bıraktı
03 Ocak 2020 16:33
|Bu şehirde kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek
03 Ocak 2020 16:30