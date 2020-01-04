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Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
 04 Ocak 2020 17:46
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Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle Iğdır Havalimanı'nda gün içinde yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

Sis nedeniyle Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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