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20. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Ataşehir'de 24 katlı apartmanın 20. katından aşağı düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Küçük bebeğin, bugün düzenlenen cenazeyle toprağa verildiği öğrenildi.
 04 Ocak 2020 17:48
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20. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Ataşehir'de 24 katlı apartmanın 20. katından aşağı düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Küçük bebeğin, bugün düzenlenen cenazeyle toprağa verildiği öğrenildi.

Olay, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede dün saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 2018 doğumlu olan küçük bebek, oturdukları 24 katlı apartmanın 20. katında bulunan evinden aşağı bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden bebeğin, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildiği öğrenildi.

Olay hakkında konuşan Ö.G. isimli bir vatandaş, "Duyduğumuza göre binanın yirminci katından ufak bir çocuk camdan aşağı düşmüş. Sadece bildiğimiz o. Ufakmış çocuk" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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