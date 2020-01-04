Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı
|04 Ocak 2020 18:31
|Yazdır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad ve Resulayn'da okul, hastane, cami ve kilise gibi yerleri terör karargahına çevirdiği, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Türkiye tarafından yeniden onarım yapılarak bu yerlerin yerel halkın hizmetine açıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Resulayn'ın Nukra köyündeki okul da terör örgütü PKK/YPG'den nasibini almış, kullanılamaz hale gelmişti. Mehmetçiklerimiz ise Şanlıurfa Valiliği ve yerel halk ile işbirliği halinde okulu yeniden tamir ederek eğitime hazır hale getirmişti. Söz konusu okul 'Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu' adıyla eğitime açıldı. 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta öğrenciler ve velilerin mutluluğu gözlerinden okundu.
Okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler Türkiye'ye bir
kez daha teşekkür etti" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!
04 Ocak 2020 19:27
|MSB'den o iddialara yanıt geldi!
04 Ocak 2020 19:18
|'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
04 Ocak 2020 19:14
|Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
04 Ocak 2020 19:04
|'İmar Barışı''na aykırı yapıların yıkımları sürüyor
04 Ocak 2020 19:00
|Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
04 Ocak 2020 18:47
|Her aileye bir Van kedisi
04 Ocak 2020 18:35
|Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
04 Ocak 2020 09:50
|Çok acı haber! Anne-oğul karbonmoksit gazından zehirlendi
03 Ocak 2020 20:43
|Dikkat Anemi olabilirsiniz? İşte tedavi yöntemi....
03 Ocak 2020 20:26