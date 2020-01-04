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Her aileye bir Van kedisi

Her aileye bir Van kedisi verildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan "Her evde bir Van kedisi" kampanyası kapsamında 2019 yılında 160 yavru Van kedisi sahiplendirildi.
 04 Ocak 2020 18:35
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Her aileye bir Van kedisi

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerine her geçen gün ilgi artıyor. En kaliteli damızlıkların barındırıldığı ve bir yıl boyunca 3 dönem doğumun gerçekleştiği Van Kedi Villası'nda, titiz bakım ve sürekli ilgi sayesinde diğer kedilere göre erken kızgınlığa gelen Van kedilerinin, 2020 üreme programı başlatıldı. Van Kedi Villası'nda neslin sürekliliğinin sağlanması ve korunması çalışmaları kapsamında daha önceki yıllarda başlatılan "Her evde bir Van kedisi" kampanyası çerçevesinde ise 2019 yılında rekor sahiplendirme gerçekleştirildi.

"Amacımız her aileye bir Van kedisini vermek"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, amaçlarının her eve bir Van kedisi kazandırmak olduğunu belirtti. En iyi 200 Van kedisinin barındığı kedi villasında 2019 yılı içerisinde 160 yavru kedi sahiplendirildiğini ifade eden Merkez Müdürü Kaya, "Amacımız bütün hayvanları burada tutmak değildir. Amacımız her aileye bir Van kedisini vermek. Bu çalışmalarımız sırasında en orijinal formları bizde bulunsun ama Van kedisi her evde de bulunsun ki geleceğe daha güvenli bakabilme durumunda olalım. Dolayısıyla her eve bir Van kedisi verene kadar çalışmalarımızı devam edeceğiz. Merkezimizde anaç kedi olarak değerlendirdiğimiz 140 hayvan var. Yaklaşık 60 yavru var. Bu yıl da yaklaşık 160 yavru Van kedisini de sahiplendirdik" dedi.

"2020 yılı üreteme programı başlatılıyor"

Kış aylarında sıcak bir ortamda barınan Van kedileri için üreme programını başlattıklarını dile getiren Kaya, sözlerini söyle sürdürdü:

"Van kedilerinin aşılama çalışmalarını başlattık. Ardından parazit tedavileri yapılacaktır. Aşılama çalışmalarının bitimiyle birlikte 2020 yılının üreteme programını başlatmış olacağız. Van kedileri kendilerine yakışır bir ortamda barınıyor. Bu anlamda barınma ortamları çok özeldir. Kış aylarında ısının da düşmesiyle birlikte hayvanların rahat edebileceği sıcak ortamda barınıyorlar. Biz hayvanların fizyolojik ortamlarına engel oluşturmuyoruz. Ancak diğer taraftan isteyen kedimiz dışarıya çıkabiliyor ve ya içeride kalabiliyor. Diğer taraftan yatakhaneye gidebiliyor ve yahut gezme bahçesine gidebiliyor. Bu biraz kendi tercihlerine bağlıdır."
İhlas Haber Ajansı
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