Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
|04 Ocak 2020 18:47
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 FB 472 plakalı minibüs ile 63 AAV 346 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Meliha ile kardeşi Semira Akaltun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!
04 Ocak 2020 19:27
|MSB'den o iddialara yanıt geldi!
04 Ocak 2020 19:18
|'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
04 Ocak 2020 19:14
|Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
04 Ocak 2020 19:04
|'İmar Barışı''na aykırı yapıların yıkımları sürüyor
04 Ocak 2020 19:00
|Her aileye bir Van kedisi
04 Ocak 2020 18:35
|Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı
04 Ocak 2020 18:31
|Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
04 Ocak 2020 09:50
|Çok acı haber! Anne-oğul karbonmoksit gazından zehirlendi
03 Ocak 2020 20:43
|Dikkat Anemi olabilirsiniz? İşte tedavi yöntemi....
03 Ocak 2020 20:26