'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
|04 Ocak 2020 19:14
|Yazdır
Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında yerli otomobili üreteceği Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.
Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi.
İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, Türkiye'nin otomobilinin üretileceği alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bazı çevrelerin söz konusu alanda zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarında bulunduğunu aktaran Işık, "Fabrikanın yapılacağı alan, boş ve kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor.'' dedi.
Işık, fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemelerini ilgili bakanlıkların yürüteceğini, sürecin başladığını ve takibin Bakanlıkça yapılacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!
04 Ocak 2020 19:27
|MSB'den o iddialara yanıt geldi!
04 Ocak 2020 19:18
|Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
04 Ocak 2020 19:04
|'İmar Barışı''na aykırı yapıların yıkımları sürüyor
04 Ocak 2020 19:00
|Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
04 Ocak 2020 18:47
|Her aileye bir Van kedisi
04 Ocak 2020 18:35
|Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı
04 Ocak 2020 18:31
|Torununun yanında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
04 Ocak 2020 09:50
|Çok acı haber! Anne-oğul karbonmoksit gazından zehirlendi
03 Ocak 2020 20:43
|Dikkat Anemi olabilirsiniz? İşte tedavi yöntemi....
03 Ocak 2020 20:26