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Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.
 04 Ocak 2020 19:27
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Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla yapılan haberleri yalanladı.

Şehitleri ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberlerin son derece üzücü olduğunu aktaran Çelik, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Söz konusu haber, hükümetimizi ve ordumuzu ayrımcılıkla itham eden bir yalan haberdir. Zaten en başta şehitlerimizi mezheplerine göre ayırarak zikretmek başlı başına hastalıklı bir tavırdır. Şehit en yüce mertebeye ulaşmıştır. Her türlü aidiyetin ötesinde yüce bir makamdadır. Şehitleri mezheplerine göre ayıran haber dili sorumsuz ve ahlak dışıdır."

"Cenazeleri üstünden yalan haber üretmek şehitlerimize yapılan saygısızlıktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, hiçbir şehidin cenazesine katılımda ayrımcılığın söz konusu olamayacağını belirterek, "Şehidimizin içinden çıktığı milletimiz, şükran duygularıyla ve rahmet dileyerek tüm şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmaktadır. Şehidimiz, devlet erkanı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9'u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz ülkemiz için en yüksek fedakarlığı üstlenerek, birlik içinde onurlu ve hür yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Onların cenazeleri üstünden yalan haber üretmek ve ayrımcılık yapmak en büyük sorumsuzluktur ve şehitlerimize yapılan saygısızlıktır.

Milletimiz ve devletimiz tüm şehitlerimizi aynı şükran duygularıyla, rahmet dileyerek, ebediyyen saygıyla anacaktır. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun."
Anadolu Ajansı
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