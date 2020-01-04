İzmir adliye şehitlerini anıyor
İzmir Adliyesi çalışanları, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce adliye binasına yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polis Şehit Fethi Sekin ile olan anılarını unutamıyor.
|04 Ocak 2020 19:43
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İzmir'de 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ın fotoğrafları kentin birçok noktasında yer alıyor.
Kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen Sekin'in, şehit edilişinin üçüncü yılında kentteki panolar ve bilboardlarda fotoğrafları bulunuyor.
Bu arada, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden Folkart Towers'ın dev açık hava ekranlarında da Sekin ile Can'ın fotoğrafların bulunduğu görsel yer aldı.
Görselde "Ve İzmir şehitlerine selam durur!" ifadesi kullanıldı.
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