Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
|04 Ocak 2020 19:55
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Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Şehir ve Medeniyet Derneği'nde Türkiye Siyasetinde Durum Analizi konulu seminere katıldı.
Türkiye'nin geçmiş ve günümüz siyaseti arasındaki farklardan bahseden Aktaş, Seçimin dinamik unsurlarının neler olduğunu aktardı.
Aktaş'ın Seminer'de yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları
AK PARTİ'NİN BAŞARISINN TEMELİNDE EKONOMİ YATIYOR
28 Şubat'a kadar Tiyatro bir yönetim anlayışı vardı. 28 Şubat öncesi siyasi liderler kendilerine biçilen rolü sahneye yansıtıyordu, o dönemde siyaset (28 Şubat öncesi) perde önünde oynanan oyun gibiydi. 28 Şubat öncesi Türkiye Cumhuriyeti'ni pek tanıyamıyorduk
28 Şubat sonrasında AK Parti'nin ilk dönemlerindeki başarılarının temel nedenlerinden biri Ekonomi alanında yaptığı olumlu çalışmalar. Ekonomik sistemin rayına oturtulması Ak partiyi başarılı kılan önemli bir nedeniydi. Ak Parti kurulduğu ve seçimi kazandığı zaman, kimse bu kadar uzun soluklu bir parti olacağını kestiremiyordu, bazı kesimler Ak Parti'nin kimi vesayetlerce kapatılacağı, önünün kesileceğini öngörüyordu. Ak Parti, Türk siyasetinde büyük başarıdır 17 yıldır tek başına iktidar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başarısının temelinde halk ile derin bir bağ kurmasıdır. Dünya'da Karizmatik lider denilince akla gelen liderler arasında, Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler önde geliyor.15 Temmuz gösterdi ki; Türkiye'deki yaşayan insanlarda hala vatan ve millet bilinci dipdiri ayakta duruyor.
FETÖ OLMASAYDI AK PARTİ VE MHP DAHA ÖNCE İTTİFAK YAPARDI
Eğer, Ak Parti'nin bürokrasi kesimine FETÖ yapılanması sızmasaydı, Ak Parti ile MHP arasındaki ittifak daha önce de gerçekleşebilirdi. Ayrıca AK Parti ve MHP'nin ittifakı Türkiye siyaseti için önemli bir durumdur. Yerel yönetimlerde CHP'ye bir yönelim var. Fakat CHP'nin genel seçimlerdeki oy oranı yine değişmedi.
Yeni kurulan partilere gelecek olursak. Davutoğlu ve Babacan'ın oy toplamı yüzde 3 civarıdır. Bunların hayali Ak Parti'nin kuruluş dönemindeki gibi olmak. Babacan ve Davutoğlu Ak Parti'yi temelden eleştirmiyor. Babacan ve Davutoğlu'nun kuracakları partilerde pek gelecek göremiyorum, bu partiler boy gösterebilmeleri için en az 10 yıl geçmesi gerekir. Babacan ve Davutoğlu'nun Ak Parti'de başarılı olmasının nedeni Erdoğan'ın gölgesinde siyaset yaptıkları içindi.
Ak Parti yerelde kan kaybetmiş gibi görünse de, toplumun beklentilerine cevap veren bir anlayış devam ederse AK Parti daha da başarılı olacaktır
GENAR'A GÖRE İYİ PARTİ BARAJI AŞAMIYOR
Yaptığımız son kamuoyu araştırmasına göre Ak Parti yüzde 40, CHP yüzde 26, MHP yüzde 10, HDP yüzde 11, İyi Parti ise yüzde 7-8 civarında oy alıyor.
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