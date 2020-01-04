Kendini unuttu otomobilinin derdine düştü
|04 Ocak 2020 19:42
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Eskişehir'de, yol ortasındaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, seyir halindeki bir başka araca çarparak takla attı. Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyerek kazalı aracının fotoğraflarını çekti.
Kaza Eskişehir-Bursa karayolu 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ferhat A. idaresindeki 43 NV 740 plakalı otomobil, Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, iddialara göre yolun bir şeridinin ortasında duran araç lastiğini gördü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aynı istikamette ilerleyen Nebi G. idaresindeki 38 TZ 175 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 TZ 175 plakalı otomobil yol kenarına savrulurken, Ferhat A. idaresindeki 43 NV 740 plakalı otomobil ise takla atarak durabildi. Kazanın ardından çevrede bulunan insanlar durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası başka bir kazanın önüne geçmek için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
'Kendi derdini unuttu otomobilinin derdine düştü'
Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazada şok geçiren Ferhat A.'nın ilk müdahalesini ambulans içinde yaptı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan diğer yaralı sürücünün tedavisini yapmak istese de Nebi G. tedaviyi kabul etmedi. Daha sonra 112 ekipleri, diğer yaralı sürücünün tedavisi için Ferhat A.'yı Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.
Olay yerinde kalan yaralı Nebi G. ise, eline aldığı telefonuyla kazalı otomobilinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada, jandarma ve polis ekipleri şahsı tedavi olması yönünde ikna etmeye çalıştı. Aracının başından ayrılmayan yaralı sürücü, uzun çabanın ardından tedavi olmayı kabul ederek jandarma ekiplerinin nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
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