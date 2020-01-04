1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinayet zanlısı kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı.
 04 Ocak 2020 19:48
Yazdır
Cinayet zanlısı kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi 202 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G. kocası T.K'den boşandıktan sonra Seydişehir'den ayrılarak İstanbul'da yaşamaya başladı. Özlem G, tekrar Seydişehir'e gelerek boşandığı kocası T.K'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü'nün evine gitti. Özlem G, çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü'ye ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süngülü evde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. ise suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Aynur Süngülü'nün cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis alarma geçti

Cinayetin ardından polis ekipleri zanlı kadının yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay sonrası zanlı kadının ilçeden bir ticari taksiyle ayrıldığını belirleyen polis, belirlenen taksiye ulaştı. Taksicinin kadını Konya Otogarına bıraktığı, daha sonra ilçeye geri döndüğünü söylediği öğrenilirken, otogarda çalışma yapıldı. Gece saatlerinde otogar ve çevresi başta olmak üzere polis ekipleri tarafından kent merkezinde cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Otogarda otobüslerde kontroller gerçekleştiren, çevreyi arayan polis ekipleri, zanlıya ulaşamadı. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışmalara devam edildi.

Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı

Cinayet zanlısı Özlem G, iddiaya göre Aynur Süngülü'yü öldürdükten sonra eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sana da sıra gelecek" şeklinde paylaştı. Özlem G, sosyal medya hesabından, "Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim" şeklindeki bir paylaşımı da dikkat çekti.

Öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Süngülü'nün cenazesi defnedilmek üzere Seydişehir'e bağlı Taraşcı Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Süngülü'nün cenazesi Taraşcı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor'da Tuna dönemi
04 Ocak 2020 21:33		 'Hızır' ekibi rahatsızlanan hamile kadına at sırtında ulaştı
04 Ocak 2020 21:27
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor
04 Ocak 2020 21:06		 Marmara'da korkutan deprem
04 Ocak 2020 20:31
İzmir adliye şehitlerini anıyor
04 Ocak 2020 19:43		 Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!
04 Ocak 2020 19:27
MSB'den o iddialara yanıt geldi!
04 Ocak 2020 19:18		 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
04 Ocak 2020 19:14
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
04 Ocak 2020 19:04		 'İmar Barışı''na aykırı yapıların yıkımları sürüyor
04 Ocak 2020 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 1
marcelo saracchi 3
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
İkarus sendromu 2
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
gram altın 4
yargıtay'ın şike davasında usülden bozma kararı vermesi 1
ahilik sandığı uygulaması 1
Kendi istemini kendi belirleyen ve her türden boyun eğmeyi redde 4
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam