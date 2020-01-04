Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti
|04 Ocak 2020 20:06
|Yazdır
Geçtiğimiz yaz aylarında açıklama yaparak 'Vosvos' olarak bilinen Beetle modelinin üretimini sonlandırdığını duyuran Volkswagen, yayınladığı videoyla bir döneme damgasını vuran ikonik modeli Beetle'a veda etti.
BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI
Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, 2019 yılının yaz aylarında bir açıklama yaparak en ikonik modellerinden olan Beetle'ın üretiminin tamamen durdurulduğunu açıklamıştı. YouTube üzerinden bir video yayınlayan şirket, bu videoyla Beetle'a veda etti. Tamamen animasyon olarak hazırlanan video, 'Vosvos' meraklıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.
HER ZAMAN YANINDA VURGUSU
Videoda, küçük bir çocuğun hayatına giren Beetle'ın aradan geçen seneler ile birlikte çocuğun her zaman yanında olması vurgulanıyor. Videonun sonunda ise ikonik modele veda edilerek, insanlar Beetle'ın arkasından el sallıyor. Beetle'ın gökyüzüne yükseldiği video, Volkswagen'in ilk elektrik motorlu aracı ID.3'ün tasarımının gösterilmesiyle sona eriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili belli oldu
04 Ocak 2020 20:21
|'Sabancı, Temsa'yı geri alıyor' iddiası
04 Ocak 2020 20:16
|Film gibi kaçışı müdür itiraf etti
04 Ocak 2020 08:55
|TOGG'dan 'markalaşma süreci' ile ilgili paylaşım
03 Ocak 2020 19:17
|Araçlarınızın kış bakımını yaptırın, yolda kalmayın
02 Ocak 2020 17:03
|TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
02 Ocak 2020 12:43
|'Türkiye'nin Otomobili' hem ekonomiye hem sağlığa dost
01 Ocak 2020 20:50
|'Türkiye'nin Otomobili' vatandaşla buluşacak
01 Ocak 2020 17:23
|Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
31 Aralık 2019 16:08
|Araç muayene ücretlerine zam
31 Aralık 2019 09:50