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Marmara'da korkutan deprem

Saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 04 Ocak 2020 20:31
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Marmara'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 20.13'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 20.13'te gerçekleşen 3.1 büyüklüğündeki depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.
Memurlar.Net
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