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Üniversite öğrencileri, çocukları tiyatro ile tanıştırıyor

Kars'ta "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yola çıkan bir grup üniversite öğrencileri, derslerinden artakalan zamanlarda gittikleri köy okullarında sınıflara kendi imkanlarıyla sahne kurup çocuklara gösteri sunuyor.
 04 Ocak 2020 20:37
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Üniversite öğrencileri, çocukları tiyatro ile tanıştırıyor

Kars Kafkas Üniversitesinden (KAÜ) bir grup öğrenci, "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın." sloganıyla köy okullarını dolaşıp çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Deniz Bağcıoğlu öncülüğünde köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırmak için çalışma başlattı.

Derslerinden artakalan zamanlarda tiyatro eğitimi alan ve sahneleyecekleri oyunun provasını yapan öğrenciler, bir aylık çalışma sonrası Arpaçay ilçesi Kıraç köyü Şehit Ercan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.

Üniversitelilerin ilk kez seyirci karşısına çıkacak olmanın, miniklerin ise ilk defa tiyatro oyunu izleyecek olmanın heyecanıyla bir araya geldiği etkinlikte, amatör tiyatrocular sınıfta kendi imkanlarıyla masa ve sıralardan sahne oluşturdu.

Daha sonra bir aylık emeğin ürünü olan gösterilerini minik öğrencilerin beğenisine sunan oyuncular, keyifli dakikalar yaşattıkları çocuklardan tam not aldı.

Gönüllü öğrenciler, belirli günlerde kent genelindeki tüm köy okullarında tiyatro gösterisi yapmayı amaçlıyor.

"İyilik bulaşıcıdır"

Proje koordinatörü öğretim görevlisi Bağcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle tiyatro ekibi kurup köy çocuklarına gösteri yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Ders aralarındaki boş zamanlarda yaklaşık 1 aylık süreçte oyuna hazırlık yaptıklarını ifade eden Deniz Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla konuştuk ve 'İyilik bulaşıcıdır.' diyerek 'kendimiz için neler yapabiliriz, çocukları nasıl mutlu edebiliriz, onlara nasıl faydalı olabiliriz.' dedik ve bu projeyi başlattık. Bu sosyal sorumluluk projesi adı altında Kars'ta 'Tiyatro görmeyen köy okulu kalmasın.' istiyoruz."

Bağcıoğlu, projeyle çocukların mutluluğunu amaçladıklarına değinerek haftada ya da iki haftada bir belirledikleri köy okuluna gideceklerini anlattı.

"Başka köy okullarına da gitmeyi hedefliyoruz"

Üniversite öğrencilerinden Şevval Bülbül ise belirli bir bütçeyle çocuklar için tiyatro gösterisi hazırladıklarını dile getirdi.

Hazırlık ve prova sürecinde güzel zamanlar geçirdiklerini aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

"Amacımız çocukları eğlendirebilmekti. Onun için çalıştık ve ilk gösteride çocukların çok eğlendiğini düşünüyoruz. Bizim için de onlar için de keyifli geçiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başka köy okullarına da gitmeyi hedefliyoruz. Onların imkanları çok kısıtlı, bir yere gidemediği için biz onların ayağına geldik."

Öğrencilerden Mertcan Üçüncü de fedakar arkadaşlarıyla ilk kez tiyatro yaptıklarını belirterek, "Bunu yaparken biz de farklı bir deneyim kazanıp çocuklar kadar mutlu olduk. Bu çalışmamız daha başlangıç, elimizden geldiğince köy okullarını gezip çocukları tiyatroyla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Büyüklerinin sergilediği oyunla eğlenceli vakit geçiren minik öğrenciler ise ancak televizyondan izleyebildikleri tiyatro oyununun sınıflarında sahnelenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdiler.
Anadolu Ajansı
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