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Tüm sağlık personellerin hizmet puanları güncellendi

Sağlık Bakanlığı personeli hizmet puanları 1 Ocak 2020 itibariyle güncellendi. Hizmet puanları, e-devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu EKİP portalından öğrenebilirler
 04 Ocak 2020 20:20
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Tüm sağlık personellerin hizmet puanları güncellendi

Sağlık Bakanlığı personeli hizmet puanları 1 Ocak 2020 itibariyle güncellendi. Hizmet puanları, e-devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu EKİP portalından öğrenebilirler.

İl içi ve İller arası atamalarda kullanılan hizmet puanları, çalıştığı bölgenin gelişmişlik seviyesine göre değişmektedir. Yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) güncellenen hizmet puanları 1 Ocak 2020 itibarıyla hesaplanarak güncellendi.
Memurlar.Net
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