1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu

Mardin'in Midyat ilçesinde 6 aydır devam eden alt yapı çalışmasının ardından test aşamalarının ardından ilk etap olarak Yeni, Ulucami ve Ortaçarşı mahallelerine doğal gaz verildi.
 04 Ocak 2020 20:48
Yazdır
Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu

Mardin'in Midyat ilçesinde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

Midyat ilçesinde 6 aydır devam eden alt yapı çalışmasının ardından test aşamalarının ardından ilk etap olarak Yeni, Ulucami ve Ortaçarşı mahallelerine doğal gaz verildi.

İlçede bu yıl 5 bin konuta 3 yıl içerisinde de konut, resmi kurum ve ticarethaneler olmak üzere toplam 30 bin aboneye doğal gaz dağıtımı yapılacak.

Ulucami Mahallesi'nde evlerine doğal gaz bağlanan Çelik ailesini Kaymakam Tekin Dundar ve Belediye Başkan Veysi Şahin ziyaret etti.

Kaymakam Dundar, doğal gazın ilçe halkının sabırsızlıkla beklediği bir hizmet olduğu belirterek, bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bu tür hizmetler biraz sabır gerektiriyor ve emek gerektiren işlerdir. Çok şükür bugün doğal gazı günlük hayatımızda kullanabilir seviyeye getirdiler." dedi. .

Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart mahalli seçimlerinde seçim meydanında vatandaşlara verdiği müjdelerden birinin Midyat'a doğal gazın getirilmesi olduğunu anımsatarak, "Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin güzel bir çalışması sonucu bugün evlere doğal gaz verilmeye başlandı." diye konuştu.

Ev sahibi Tuba Çelik ise doğal gazın gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Eskiden kömürle ısınıyorduk, sağlık açısından şimdi daha iyi olacak. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
04 Ocak 2020 17:46		 Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı
04 Ocak 2020 17:36
Diyarbakır'da ikinci Çiftlik Bank vakası
04 Ocak 2020 15:20		 Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
04 Ocak 2020 15:04
Belediye'den '25 personelin işten çıkarılması' açıklaması
03 Ocak 2020 20:57		 75 bin eser konteynırda çürüyor
03 Ocak 2020 18:25
Köpek yavrusu ile minik öğrencinin gülümseten oyuncak mücadelesi
03 Ocak 2020 17:21		 Başkana, 'işçi alırken hakkaniyetli davranmadın' tepkisi
03 Ocak 2020 16:43
İzmir'de belediye hurda araçlar için otopark kurdu
03 Ocak 2020 16:39		 Kar ve fırtına Mersin'de 27 mahalleyi elektriksiz bıraktı
03 Ocak 2020 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahilik sandığı uygulaması 1
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
marcelo saracchi 3
Zaman dilimi 2
türk işi dondurma 2
Aktif kömür 2
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
kahve çekirdeği 3
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 1
Kendi istemini kendi belirleyen ve her türden boyun eğmeyi redde 4
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam