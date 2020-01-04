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Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı'nı test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Türk sanayicisi, kısıtlı imkanlarla mucizeler diyebileceğimiz neticeler alabiliyorlar. Biz, Bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanındayız. Onlara çeşitli teşvik mekanizmalarıyla ve desteklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mevzuatlarla onların önünü açmaya çalışıyoruz"
 04 Ocak 2020 20:58
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Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı'nı test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk sanayicilerinin yetenekli olduğunu belirterek, "Kısıtlı imkanlarla mucizeler diyebileceğimiz neticeler alabiliyorlar. Biz, Bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanındayız." dedi.

Bakan Varank, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve İscehisar ilçesindeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu, Savrukoğlu Ziraat Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince üretilen "SAR" isimli sürücüsüz tarım aracını uzaktan kumandayla hareket ettirdi.

Demmak Demireller Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş'de üretilen "Deve" isimli kaya kamyonunu inceleyen ve test sürüşü yapan Bakan Varank, gazetecilere, Afyonkarahisar'ın çok önemli bir tarım şehri olduğunu, turizmde de Türkiye'nin göz bebeği olmaya başladığını söyledi.

Demmak'ın ürettiği kaya kamyonun 30 ton yük taşıyabildiğini aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'de üretilmeyen ve önemli bir pazarı olan bir araç. Ülkemizin de tamamen ithal ettiği araçlar. Bu firmamız, bu ürettiği ilk araçla bundan sonra seri üretime geçecek. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Nasıl faydamız dokunabilir, bu araçları Türkiye'de nasıl yaygınlaştırabiliriz, kendileriyle görüştük. Aracı da kullanma fırsatım oldu. Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz, sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Gördüğünüz gibi bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. "

- "Türkiye inanırsa her şeyi üretebilecek kabiliyette"

Bakan Varank, Türkiye'nin aslında her şeyi üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke ve en büyük değerin de 82 milyonluk insan gücü olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki genç nüfusun çok yetenekli olduğuna işaret eden Varank, "Geçen cuma günü, Türkiye'nin otomobilini tanıttık. Halkımızda ve vatandaşlarımızda nasıl bir coşku oluşturduğunu ve sahiplendiğini gördük. Hatta bütün kamuoyu gördü. Yani Türkiye, inanırsa her şeyi üretebilecek kabiliyette. Bunun en güzel örneklerinden biri ise arkamızda duruyor." dedi.

Türk sanayicisinin yetenekli olduğunu ve kısıtlı imkanlarla mucize denilebilecek neticeler alabildiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Biz, bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanındayız. Onlara çeşitli teşvik mekanizmalarıyla ve desteklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mevzuatlarla onların önünü açmaya çalışıyoruz. Özellikle de önümüzdeki süreçte 2023 yılına giderken seçimsiz bir dönemdeyiz. Biz, Türkiye'nin bu süreçte çok güzel bir başarı hikayesi yazacağını biliyoruz. Bunu da katma değerli üretimle yapacağız. Ben sanayicilerimize, 'gelin yatırım yapın, üretim ve istihdam sağlayın' diyorum. Biz de onların yanındayız."

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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