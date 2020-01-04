1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor

Bakırköy'de iki katlı bir ahşap bina alev alev yandı. Yangının sıçradığı yan binadaki genç kız, panikle kedisini de alarak sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü.
 04 Ocak 2020 21:06
Yazdır
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor

Bakırköy'de iki katlı bir ahşap bina alev alev yandı. Yangının sıçradığı yan binadaki genç kız, panikle kedisini de alarak sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi Reyhan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bina saat 19.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Binadan dumanların çıktığını gören bazı vatandaşlar yangına müdahale etmek isterken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Ahşap binadaki yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sararken, yanında bulunan başka bir binaya da sirayet etti. Yanan ahşap binanın yanındaki binada oturan genç kız, kedisini de alarak panikle kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinden vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında ahşap binanın tavan bölgesinde yıkılmaların olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dikkat! 'Dirsekler masaya dayanmamalı'
04 Ocak 2020 21:57		 Antalyaspor'da Tuna dönemi
04 Ocak 2020 21:33
'Hızır' ekibi rahatsızlanan hamile kadına at sırtında ulaştı
04 Ocak 2020 21:27		 Marmara'da korkutan deprem
04 Ocak 2020 20:31
Cinayet zanlısı kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı
04 Ocak 2020 19:48		 İzmir adliye şehitlerini anıyor
04 Ocak 2020 19:43
Çelik'ten şehide ayrımcılık haberine tepki!
04 Ocak 2020 19:27		 MSB'den o iddialara yanıt geldi!
04 Ocak 2020 19:18
'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
04 Ocak 2020 19:14		 Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
04 Ocak 2020 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fetvalı takvim 1
alo 170 4
şu an çalan şarkı 1
türk işi dondurma 2
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
sarmısak ve limon 2
tachiyomi 3
atiye 2
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 3
marcelo saracchi 3
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam