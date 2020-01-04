1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamsi firar etti fiyatlar yükseldi

Hamsi firarda
 04 Ocak 2020 21:21
Yazdır
Hamsi firar etti fiyatlar yükseldi

Hamsinin birkaç hafta önce Gürcistan'a kaçmasıyla Karadeniz'de hamsi yatağı olan Sinop, şimdi hamsiyi dışarıdan alıyor.

Balıkçılar, hamsinin kaçmasının havanın yeterince soğumamasından kaynaklandığı görüşünde. Birkaç ay öncesinde hamsi yatağı olan Sinop açıklarında artık hamsi bulunamıyor.

Konuyla ilgili konuşan Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Bu sene havalar yeterince soğumadı. Havalar soğumadığı için hamsi yol buldu kaçtı gitti. Diğer senelerde ocak, şubat ayının sonlarına kadar hamsi tutardık. Denizin soğumaması bazen de denizin deniz soğuğu yapmasıyla balıklar kaçtı gitti. Gürcistan'a gitti. Yaklaşık 20-25 gündür hamsiler Gürcistan'a kaçtı. Sinop kayıklarımızın hepsi Gürcistan'da. Bu sene hamsi çok erken gitti. Palamudun olmamasıyla birlikte hamsinin erken çıkması, denizlerin de soğuk olmayışıyla birlikte hamsiler kuyulara girdi. Kuyulara girince de kuyularda kaldı. Bundan sonra da hamsinin olacağını sanmıyorum. Olsa da belki 3 kasa 5 kasa olur. Birkaç ay önce hamsi yatağı olan Sinop'ta şuan da hamsi yok. Hamsi Gürcistan'a kaçtı" dedi.

Ayrıca Değer, tezgahta satılan Gürcistan hamsisinin 12,5 TL olduğunu sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enflasyonda son 3 yılın en düşüğü
04 Ocak 2020 07:21		 KDV indirimi 2020 için umutları yeşertti
03 Ocak 2020 20:17
İSPARK'a yüzde 15 zam yapıldı
03 Ocak 2020 14:19		 Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
03 Ocak 2020 10:59
Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
03 Ocak 2020 10:07		 Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu
03 Ocak 2020 10:00
Fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: 1.75 TL olacak
03 Ocak 2020 09:37		 Memurlar enflasyona kilitlendi
03 Ocak 2020 07:30
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
02 Ocak 2020 10:39		 Bir ilimizde toplu taşımaya zam yapıldı
02 Ocak 2020 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
henry onyekuru 3
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
marcelo saracchi 3
supporters 3
kakule 1
gram altın 4
gülersen kaybedersin 1
şiir 1
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
yazabilmek 6
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam