'Hızır' ekibi rahatsızlanan hamile kadına at sırtında ulaştı
|04 Ocak 2020 21:27
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İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çilligöl Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk annesi Songül Yılmaz'ın kanaması ve ağrısı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Ambulansla yola çıkan "Hzır" ekibi, söz konusu mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle yaklaşık 23 kilometre ilerleyebildi.
Greyderin yol açma çalışması da başarısız olunca, 112 Acil Servis görevlilerinden paramedik Yunus Yavuz, hasta yakınlarının getirdiği atla 7 kilometrelik yolu katederek hamile olan Songül Yılmaz'a ulaştı.
Yavuz, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ekip arkadaşlarından paramedik Yakup Yardagül ve Abdülkadir Araz'ın köylülerden temin ettiği atlı kızağa bindirdikleri hastayı kendilerini bekleyen ambulansa ulaştırdı.
Hınıs Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından Erzurum'a sevk edildi.
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