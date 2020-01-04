Otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı
|04 Ocak 2020 21:38
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Büyükçekmece'de otel odasında kadın ve erkeğin ölü bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Otel odasında erkeğin kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.
Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir oteldeki yaşanan olayda, otel görevlileri 110 numaralı odaya girdiklerinde Osman Turhan (34) ve Gülnihal Kurum'u (20) kanlar içinde cansız bir şekilde yattığını görmüş ve durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Osman Turhan ve Gülnihal Kurum'un hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otel odasında incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın nasıl geliştiğine yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Osman Turhan'ın önce Gülnihal Kurum'u vurduğu ardından da intihar ettiği belirlendi. Ekiplerin otel odasındaki çalışmalarının ardından Osman Turhan ve Gülnihal Kurum'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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