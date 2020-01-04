Sayısal Loto bu hafta 1 kişiyi milyoner yaptı!

Sayısal Loto 4 Ocak Cumartesi günü 8 milyon 865 bin liralık büyük ikramiyenin sahibini bulabilmek için küreyi çevirdi.

Noter ve Milli Piyango yetkililerinin de bulunduğu bir heyet eşliğinde çevrilen toplar neticesinde büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta Sayısal Loto büyük ikramiyesi 1 kişiyi milyoner yaptı. Peki, 4 Ocak akşamı Sayısal Loto sonuçları neticesinde büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu ve ikramiye hangi illere gitti?

SAYISAL LOTO 4 OCAK SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1284. çekiliş sonuçları açıklandı. Dağıtılacak olan ikramiye 12 milyon 448 bin 676 lira olarak açıklandı. Bu haftanın büyük ikramiye tutarı ise 8 milyon 865 bin 557 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devreden tutar ise 6 milyon 476 bin 811 lira olarak açıklanmıştı.

İkramiye İstanbul Sarıyer'e isabet etti.

Kazandıran numaralar şu şekilde: 3,12,17,20,41,47

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.865.560,50 TL

5 bilen kişi sayısı : 168 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.690,00 TL

4 bilen kişi sayısı : 8.654 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 82,95 TL

3 bilen kişi sayısı : 155.865 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL