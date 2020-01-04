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Dikkat! 'Dirsekler masaya dayanmamalı'

"Dirsekler masaya dayanmamalı". Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, günlük rutininizde farkına varmadan çok sık yaptığınız bir davranışın aslında uzun dönemde önemli hasarlar oluşturacağını belirtti.
 04 Ocak 2020 21:57
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Dikkat! 'Dirsekler masaya dayanmamalı'

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Daha önce ayak ayak üstüne atılmayacak demiştik bu haftada dirseklerimizi masaya dayamayacağız diyoruz. Özellikle masa başında çalışanlar, dirseklerini masaya yaslayanlar, ayakta yorulup desteği dirseklerinden alanlar" dedi.

Uzun süre dirseklerimizi masaya sinir sıkışması olduğunu belirten Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur. Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa bu dediklerim sizle için daha da önem arz ediyor. Kübital tünel sendromu, zaman içinde hastanın elinde güç ve beceri kaybına neden olur o nedenle bu yazıyı önemseyip, dirsek dayarken 2 kere düşünmenizi istiyorum. Dirsek dayamak , masa bası çalışanlarının sürekli dirseklerini masaya yaslaması, dirsekleri bir yere dayayıp destek almak, özellikle bacaklarında ağrı olan ev hanımlarının yemek yaparken dirseklerini tezgaha dayamaları ve bu tarz dirsekle bağlantılı basınç oluşturacak davranışlar tehlikelidir" diye konuştu.

Uzun dönemde bu tarz davranışlar sinir sıkışması sonucu ile hastaların kendilerine gelmesine sebep olduğunu anlatan Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Bu tarz davranışlar zeminle kemik arasında kalan sinirin ezilmesine neden olmaktadır. Kemiğin yanında duran ve dış basıya açık olan ulnar sinirinde meydana gelen herhangi bir basınç sinirin işleyişini bozacak dereceye gelirse; dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk meydana gelir. Uyuşukluk hissine ağrı ve karıncalanma da eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeye uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler. Ofiste/çalışma masasında otururken sürekli dirseğe dayanılması durumunda sinir üzerinde bir baskı meydana gelir. Bu baskı nedeniyle ağrı oluşabilir.Ağrı uzun dönemde ağrılar his kaybına doğru gidiyorsa dikkat! Hemen iyi bir beyin ve sinir cerrahına başvurmakta fayda var" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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