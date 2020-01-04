Görevden dönen ambulans kaza yaptı: 1 yaralı

TAPU DEVRİ İŞLEMLERİNDE YENİ YILDA BÜYÜK KOLAYLIK Tapu kanununda yapılan değişiklik ile gayrimenkul satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde yeni bir döneme de girilmiş oldu. Yeni yıldan itibaren alıcı ve satıcıların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde de devir işlemleri gerçekleştirilebilecek.