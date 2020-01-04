Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 4 feribot seferi yapılamayacak.
|04 Ocak 2020 22:08
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Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 4 feribot seferi yapılamayacak.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe ile Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Yarın Kabatepe ile Gökçeada arasında 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasında 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 15.00'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de sefer gerçekleştirilecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer trafik hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.
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