İletişim Başkanlığından 'dolandırıcılık' uyarısı
|04 Ocak 2020 22:13
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İletişim Başkanlığından, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılıgıyla "elektrik ve dogal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir magduriyet yasanmaması icin aldatıcı yontemlerle kredi kartı veya kisisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı.
Son gunlerde Iletisim Baskanlıgı adı ve Cumhurbaskanlıgı logosu kullanılarak sahte bir site aracılıgıyla "elektrik ve dogal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya calısıldıgının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soz konusu siteye erisimin engellenmesi, sorumluların adalet onunde hesap vermesiyle ilgili gerekli islemler gerceklestirilmistir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaslarımızı dikkatli olmaya cagırıyoruz. Herhangi bir magduriyet yasanmaması icin aldatıcı yontemlerle kredi kartı veya kisisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."
Açıklamada, İletişim Başkanlığının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.
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