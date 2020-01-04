2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak
|04 Ocak 2020 22:33
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Geride bıraktığımız 2019 yılında altında yatırım yapanların kazandığı bir yıl olmasının ardından yatırım yapmayı düşünenlerin gözü 2020 yılında da altın yatırımında olacak.
2019 yılında altına yatırım yapanlar dövize yatırım yapanlardan daha fazla kazanmasının uzmanlar 2020 yılında da altına yatırım yapanların kazanacağını açıkladı. Nevşehir'de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, yatırım yapacaklara çağrıda bulunarak 2020 yılında da altına yatırım yapmalarını önerdi. Uzer, "2019 yılında altına yatırım dövize yatırım yapan ile daha fazla kazanç elde etti. 2020 yılında da yine bölgemizdeki stratejik gelişmelere bağlı olarak ve dünya genelindeki konjektörlere bağlı olarak altının dövize oranla daha fazla kazandıracağını tahmin etmekteyiz. O yüzden yatırımcılara altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
"Vatandaşlar düşüşlerde paniğe kapılmasın"
Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer altının ani düşüşlerde yatırımcıların gözünün korkmamasını gerektiğini ifade ederken, "Tabi bu aşırı yükselişlerden sonra altında belki belli bir düşüş yaşanabilir. Bu aşırı düşüş ve yükselişlerde çok fazla paniğe kapılmadan biraz daha sakin hareket edip ilk düşüşlerde fırsat bilip altına yatırım yapanların 2020 yılında yatırımcıların yüzünü güldüreceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
"Altın kazandırmaya devam edecek"
Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer 2020 yılında yatırım yapacaklara da altına yatırım yapın çağrısında bulundu. Uzer, "2020 yılında da altına yatırım yapmak daha mantıklı görünüyor. Yani insanların kafası karışmasın. Altın yatırım açısından daha güvenli bir liman. Her daim kendini koruyan bir yatırım aracıdır. 2020 yılında yatırımcılara altına yatırım yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
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