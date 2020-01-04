1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde oturduğu evin sahibinin paspas altındaki anahtarını alıp evine girerek yaklaşık 40 bin TL'lik altınları çalan kiracı polis tarafından yakalandı. Altınların bir kısmını bozduğu belirtilen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
 04 Ocak 2020 22:53
Yazdır
Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde oturduğu evin sahibinin paspas altındaki anahtarını alıp evine girerek yaklaşık 40 bin TL'lik altınları çalan kiracı polis tarafından yakalandı. Altınların bir kısmını bozduğu belirtilen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kiracı olarak D.B.'nin evinde oturan B.Ş., isimli şahıs ev sahibinin kapı önündeki paspasının altında olan anahtarını alarak evine girdi. Ardından evde saklanılan altınları yerini bulan B.Ş., yaklaşık 40 bin TL değerindeki 8 bilezik ve 2 çeyrek altını alarak evden çıktı. Evine gelen yaşlı kadın altınlarının bıraktığı yerde olmadığını görünce polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde yaptıkları incelemelerde parmak izi örneklerinden yola çıkarak altınları B.Ş.'nin çaldığını tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler olaydan 2 gün sonra B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Sanık sorgusunda suçunu itiraf ederken çaldığı altınların bir kısmını Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile İzmir Kemeraltı'nda ki kuyumcularda sattığını belirtti. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı
04 Ocak 2020 16:26		 Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba hakkında karar
03 Ocak 2020 21:30
Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
02 Ocak 2020 21:43		 Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan şoföre 1 yıl 8 ay hapis
01 Ocak 2020 23:54
İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı
31 Aralık 2019 12:29		 Belediye işçisini tabancayla öldüren 2 zanlı tutuklandı
29 Aralık 2019 21:18
10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı
29 Aralık 2019 19:19		 Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama
28 Aralık 2019 17:31
Kayseri'de 'cezaevinde isyan' davasında 10 sanığa hapis cezası
27 Aralık 2019 16:52		 Eski belediye başkanına 'zimmet'ten hapis cezası
27 Aralık 2019 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:48 - Kayserispor'un adı değişiyor23:43 - Google uyardı! Sakın indirmeyin!23:37 - Irak Hizbullahı: Yarın akşamdan itibaren ABD üslerinden uzak durun23:33 - TIR - Kamyon - Otobüs sürücülerine 'Takograf' müjdesi23:28 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendin pişir dönemi23:25 - Haberde denildiği gibi oldu. Kadrolar yandı, başvurular iptal edildi23:23 - Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi23:18 - Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor23:13 - Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor23:08 - Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar
23:03 - Cumhurbaşkanı talimat verdi! Çevre yolu yapılacak22:58 - Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı22:53 - Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı22:48 - Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu22:43 - Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti22:38 - Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan belli oldu22:33 - 2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak22:28 - Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zaman dilimi 2
kakule 1
kahve çekirdeği 3
ahilik sandığı uygulaması 1
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 2
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
şu an çalan şarkı 1
henry onyekuru 3
marcelo saracchi 3
gram altın 4
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam