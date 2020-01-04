Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı
|04 Ocak 2020 22:53
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Denizli'nin Buldan ilçesinde oturduğu evin sahibinin paspas altındaki anahtarını alıp evine girerek yaklaşık 40 bin TL'lik altınları çalan kiracı polis tarafından yakalandı. Altınların bir kısmını bozduğu belirtilen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kiracı olarak D.B.'nin evinde oturan B.Ş., isimli şahıs ev sahibinin kapı önündeki paspasının altında olan anahtarını alarak evine girdi. Ardından evde saklanılan altınları yerini bulan B.Ş., yaklaşık 40 bin TL değerindeki 8 bilezik ve 2 çeyrek altını alarak evden çıktı. Evine gelen yaşlı kadın altınlarının bıraktığı yerde olmadığını görünce polisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde yaptıkları incelemelerde parmak izi örneklerinden yola çıkarak altınları B.Ş.'nin çaldığını tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler olaydan 2 gün sonra B.Ş.'yi gözaltına aldı.
Sanık sorgusunda suçunu itiraf ederken çaldığı altınların bir kısmını Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile İzmir Kemeraltı'nda ki kuyumcularda sattığını belirtti. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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