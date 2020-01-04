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Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde girdiği 3 okuldaki çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yaklaşık 3 bin TL tutarındaki yardım paralarını çalan zanla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
 04 Ocak 2020 22:58
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Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde girdiği 3 okuldaki çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yaklaşık 3 bin TL tutarındaki yardım paralarını çalan zanla jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, H.D., (16) isimli zanlı gece geç saatlerde 3 ayrı okula hırsızlık amacı ile girdi. Okullardan yaklaşık 3 bin TL yardım amacı ile toplanan parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri olaydan 2 gün sonra şahsı saklandığı evde yakaladı. H.D., jandarma da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önceden de hırsızlık, yağma ve mala zarar verme suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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