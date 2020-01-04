Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı
|04 Ocak 2020 22:58
|Yazdır
Denizli'nin Çivril ilçesinde girdiği 3 okuldaki çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yaklaşık 3 bin TL tutarındaki yardım paralarını çalan zanla jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, H.D., (16) isimli zanlı gece geç saatlerde 3 ayrı okula hırsızlık amacı ile girdi. Okullardan yaklaşık 3 bin TL yardım amacı ile toplanan parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri olaydan 2 gün sonra şahsı saklandığı evde yakaladı. H.D., jandarma da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Daha önceden de hırsızlık, yağma ve mala zarar verme suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar
04 Ocak 2020 23:08
|Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası
04 Ocak 2020 22:28
|Görevden dönen ambulans kaza yaptı: 1 yaralı
04 Ocak 2020 22:03
|Otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı
04 Ocak 2020 21:38
|Cinayet zanlısı kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı
04 Ocak 2020 19:48
|20. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
04 Ocak 2020 17:48
|Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
04 Ocak 2020 15:46
|Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
04 Ocak 2020 14:50
|Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması
04 Ocak 2020 14:01
|Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
04 Ocak 2020 13:47