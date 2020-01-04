1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar

Edirne'nin Sarıcapaşa Mahallesi'nde yaşayan Ülküsel ailesinin başı tam anlamıyla hırsızla dertte. Talihsiz kadının evine adeta abone olan ve 10 kez evi soyan hırsız, 11'inci gelişinde kapıyı açamayınca bu kez eli boş döndü. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
 04 Ocak 2020 23:08
Yazdır
Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar

Edirne'nin Sarıcapaşa Mahallesi'nde yaşayan Ülküsel ailesinin başı tam anlamıyla hırsızla dertte. Talihsiz kadının evine adeta abone olan ve 10 kez evi soyan hırsız, 11'inci gelişinde kapıyı açamayınca bu kez eli boş döndü. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızların kendi eviymiş gibi gece gündüz demeden evine girdiğini öne süren Hikmet Ülküsel, 2019 yılında evinin 10 kez soyulduğunu iddia etti.

Oturduğu apartmanda sadece kendi evine hırsız girdiğini söyleyen Ülküsel, evine güvenlik kamerası taktırmasına rağmen hırsızların halen yakalanamadığını belirterek, "malımdan vazgeçtim canımdan korkuyorum" dedi.

Hırsızların taksit taksit evini boşalttığını iddia eden Ülküsel, çareyi evine güvenlik kamerası taktırmakta bulduğunu ve işyerinden devamlı evini izlediğini söyledi.

Evinde oturduğu esnada kapıyla birinin oynadığını fark edince kameradan evinin etrafını izlemeye başladığını söyleyen Ülküsel, 11'inci kez evine hırsızlık için gelen kişiyi canlı canlı izlediğini anlattı.

Hırsızın kapıyı açamadığı için geri döndüğünü ifade eden Ülküsel, hırsızların biran önce yakalanmasını istedi.

"Evimde başka çalınacak bir şey kalmadı tek canım var canımı mı alsınlar" diyerek feryat eden Ülküsel, "Beni bir gün bu evde ölümü bulmak istiyorsunuz. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Belki o hırsız kapıyı açabilseydi ve beni içeride görseydi beni burada öldürecekti. Artık bu evde yaşamayacağım gerekirse sokaklarda yaşayacağım camilerde yaşayacağım" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı
04 Ocak 2020 22:58		 Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası
04 Ocak 2020 22:28
Görevden dönen ambulans kaza yaptı: 1 yaralı
04 Ocak 2020 22:03		 Otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı
04 Ocak 2020 21:38
Cinayet zanlısı kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı
04 Ocak 2020 19:48		 20. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
04 Ocak 2020 17:48
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
04 Ocak 2020 15:46		 Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
04 Ocak 2020 14:50
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması
04 Ocak 2020 14:01		 Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
04 Ocak 2020 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:48 - Kayserispor'un adı değişiyor23:43 - Google uyardı! Sakın indirmeyin!23:37 - Irak Hizbullahı: Yarın akşamdan itibaren ABD üslerinden uzak durun23:33 - TIR - Kamyon - Otobüs sürücülerine 'Takograf' müjdesi23:28 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendin pişir dönemi23:25 - Haberde denildiği gibi oldu. Kadrolar yandı, başvurular iptal edildi23:23 - Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi23:18 - Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor23:13 - Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor23:08 - Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar
23:03 - Cumhurbaşkanı talimat verdi! Çevre yolu yapılacak22:58 - Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı22:53 - Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı22:48 - Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu22:43 - Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti22:38 - Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan belli oldu22:33 - 2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak22:28 - Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
İkarus sendromu 2
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 3
Aktif kömür 2
sarmısak ve limon 2
şu an çalan şarkı 1
tachiyomi 3
türk işi dondurma 2
Fetvalı takvim 1
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam