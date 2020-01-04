1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor

Düzce nüfusunun yüzde 9,5'ini yaşlı nüfus oluşturuyor
 04 Ocak 2020 23:13
Yazdır
Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce nüfusunun yüzde 9,5'u yaşlı. Yıllara bakıldığı zaman Düzce nüfusunun yaşlandığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2018 yılsonu itibariyle Düzce'de 36 bin 959'unu yaşlı nüfus oluşturdu.

65 yaş üstünü içeren yaşlı nüfusu 2016 yılında toplam nüfusun yüzde 9,3'ünü (34 bin 429) oluştururken, bu oran 2017 yılında yüzde 9,4 (35 bin 510) ve 2018 yılında yüzde 9,5 (36 bin 959) oldu. Yaşlı nüfus oranında yıllara göre bakıldığında, oranın her geçen yıl arttığı görülmekte.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rami Kışlası'ndaki son durum havadan görüntülendi
04 Ocak 2020 22:23		 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
04 Ocak 2020 22:08
Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu
04 Ocak 2020 20:48		 Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
04 Ocak 2020 17:46
Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı
04 Ocak 2020 17:36		 Diyarbakır'da ikinci Çiftlik Bank vakası
04 Ocak 2020 15:20
Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
04 Ocak 2020 15:04		 Belediye'den '25 personelin işten çıkarılması' açıklaması
03 Ocak 2020 20:57
75 bin eser konteynırda çürüyor
03 Ocak 2020 18:25		 Köpek yavrusu ile minik öğrencinin gülümseten oyuncak mücadelesi
03 Ocak 2020 17:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:48 - Kayserispor'un adı değişiyor23:43 - Google uyardı! Sakın indirmeyin!23:37 - Irak Hizbullahı: Yarın akşamdan itibaren ABD üslerinden uzak durun23:33 - TIR - Kamyon - Otobüs sürücülerine 'Takograf' müjdesi23:28 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendin pişir dönemi23:25 - Haberde denildiği gibi oldu. Kadrolar yandı, başvurular iptal edildi23:23 - Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi23:18 - Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor23:13 - Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor23:08 - Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar
23:03 - Cumhurbaşkanı talimat verdi! Çevre yolu yapılacak22:58 - Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı22:53 - Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı22:48 - Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu22:43 - Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti22:38 - Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan belli oldu22:33 - 2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak22:28 - Avukatın evinde yaptığı sahte içkiden öldüğü iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
MEB, yerli otomobile ara eleman yetiştirmek için okul seçti
Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
CHP'den memur maaş zammına eleştiri
Alevi askerin cenaze törenine katılmadılar yalanı
Rus uçağınının düşürülmesi Bylock'ta
CHP'li belediye, trans bir kişiyi şoför olarak işe aldı
Yok böyle 'açık adres'
İl Emniyet Müdürü: Alemin batsın kirli torbacı
Anne sütü internete düştü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fetvalı takvim 1
gülersen kaybedersin 1
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
Zaman dilimi 2
gram altın 4
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 1
henry onyekuru 3
kakule 1
türk işi dondurma 2
yazabilmek 6
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam